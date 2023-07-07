До +34°С прогреется температура воздуха в Удмуртии в выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии сохранится жаркая погода, а максимальные температуры воздуха окажутся еще выше температур предыдущих дней. В субботу, 8 июля, дождей не ожидается, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 8 июля столбик термометра окажется на уровне +11..+16°С, а в период с 9 по 11 июля воздух охладится до 16-21°С. Днем температура воздуха прогреется до +29..+34°С, а в северных районах — до +25..+31°С.

В воскресенье и первые дни следующей недели местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В середине недели ожидается резкое понижение температуры воздуха, а столбик термометра днем не превысит +20..+25°С.