Ярославский аэропорт Туношна получил сертификат соответствия аэродрома от Росавиации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поясняется, что документ позволяет осуществлять бесперебойное функционирование предприятия, заниматься аэродромным обеспечением, обслуживанием пассажиров, багажа, почты и грузов. Сейчас ярославский аэропорт может принимать на своей взлетно-посадочной полосе длиной в 3 м самолеты массой до 80 тонн и вертолеты всех типов. По словам гендиректора АО «Аэропорт Туношна» Максима Федосова, аэропорт ежемесячно обслуживает более 100 регулярных и чартерных рейсов.

В 2023 году из областного бюджета выделили 40 млн руб. на покупку машины для противообледенительной обработки воздушных судов, 25 млн — на ремонт взлетно-посадочной полосы, 12 млн — на меры по увеличению транспортной безопасности.

Алла Чижова