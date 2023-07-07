Спасатели в Челябинской области помогли едва не утонувшим на озере Тургояк туристам из Ижевска

В Челябинской области спасатели помогли жителям столицы Удмуртии, которые втроем отправились на озеро Тургояк на одноместной надувной лодке. Туристы решили посетить остров Веры, находившийся в 100 м от их лагеря, однако не приняли во внимание переменчивую погоду, сообщает поисково-спасательная служба региона.

Начавшийся шторм снизил видимость и привел к резкому подъему уровня воды в судне. Перегруженная лодка оседала, а попытки насосом выкачать забортную воду не возымели успеха.

Спасатели выдвинулись на помощь сразу после сообщения о происшествии. Специалисты успели пересадить людей к себе в моторную лодку и доставили на берег. Частично затопленное плавсредство на буксире привели к берегу.