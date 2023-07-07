По подозрению в хищении задержан глава комитета нацполитики и казачества Ставрополья

Ленинский районный суд Ставрополя 6 июля отправил под арест до 20 августа председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александра Писаренко. Чиновника подозревают в хищении средств, выделенных для нужд СВО в размере 76 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый с группой лиц заключил с комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества государственные контракты на поставку товаров для служащих в зоне специальной военной операции. Однако, реальная стоимость продукции была ниже, чем указанная в документах. Разницу подозреваемый и его подельники присвоили и распорядились по своему усмотрению, чем нанесли ущерб бюджету региона в особо крупном размере.

Против Александра Писаренко выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). До начала судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под стражей по решению суда.

Анастасия Назарова