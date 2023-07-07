Два человека пострадали при столкновении автобуса и ВАЗ в Златоусте

В Златоусте произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области в своем telegram-канале.

Авария произошла вечером 6 июля на улице 1-я Нижне-заводская. 50-летний водитель автобуса Yutong во время дождя попытался развернуться, но не убедился в безопасности маневра. В результате в автобус въехал ВАЗ. 25-летний водитель и 20-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы и направлены на амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель ВАЗ в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное дело.

В автобусе на момент аварии пассажиров не было. Судя по табличке на лобовом стекле транспортного средства, оно перевозит рабочих златоустовского предприятия «Грани Таганая».

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