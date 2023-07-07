Глава Башкирии подписал закон для усиления безопасности газового оборудования

В республиканский закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» внесены поправки, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и надлежащего состояния вентиляционных и дымовых каналов, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии. Документ, подписанный главой Башкирии Радием Хабировым, обязывает собственников зданий отвечать за безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также вентиляционных и дымовых каналов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

Закон вступит в силу 1 сентября.

В прошлом году из-за негерметичности дымоходов в Башкирии от газоснабжения отключили десятки многоквартирных домов. Собственникам квартир в Уфе сначала заявляли, что они должны оплатить ремонт общедомового имущества самостоятельно, но позднее на эти цели выделили 31 млн руб. из городского бюджета.

«Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа, обрушению целых подъездов и гибели людей»,— отмечается в сообщении пресс-службы Курултая.

Майя Иванова

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