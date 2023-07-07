«Россети Тюмень» направили 1,7 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Надыма

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Надым-Багульник» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвует в электроснабжении всего населения Надыма, а это более 45 тысяч человек. Стоимость работ составила порядка 1,7 млн рублей.



Общая протяженность линии электропередачи составляет 50 километров. В ходе ремонта объекта специалисты «Россети Тюмень» выправили 11 опор, наклонившихся из-за болотистого грунта в этой местности. Работники компании заменили на ЛЭП изоляторы и более 40 гасителей вибрации, которые нужны для повышения устойчивости проводов к сильному ветру.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке к зиме электросетевого комплекса арктического региона, значительная часть которого расположена за полярным кругом. Своевременное и качественное выполнение плановых ремонтных мероприятий позволяет компании обеспечивать надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей на Ямале.

АО «Россети Тюмень»