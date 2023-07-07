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В Сочи ожидаются сильные ливни с грозами

Экстренные службы города-курорта Сочи переведены в усиленный режим работы, в течение ближайших нескольких суток в городе ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Метеорологи ожидают, что комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений в Сочи продлится с 8 по 10 июля. На курорте прогнозируются сильные ливни с грозами и градом. При грозе произойдет шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением опасных отметок. В горах есть риск схода селевых потоков, над морем могут формироваться смерчи. В городе работает оперативный штаб, жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и принять все необходимые меры предосторожности.

Анна Перова, Краснодар

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