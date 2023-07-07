Даниил Медведев выиграл отложенную партию

Пятый день Wimbledon, продолжающегося в Лондоне, оказался удачным для третьей ракетки мира Даниила Медведева. Отложив в четверг вечером встречу с французом Адрианом Маннарино, он быстро довел ее до победы в трех партиях и в четвертый раз за карьеру вышел в 1/16 финала травяного мeйджора. Следующим соперником россиянина будет венгр Мартон Фучович, занимающий 67-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взяв реванш у Адриана Маннарино (на фото справа) за недавнее поражение в Хертогенбосе, Даниил Медведев в четвертый раз вышел в третий круг Wimbledon

Фото: Toby Melville, Reuters Взяв реванш у Адриана Маннарино (на фото справа) за недавнее поражение в Хертогенбосе, Даниил Медведев в четвертый раз вышел в третий круг Wimbledon

Фото: Toby Melville, Reuters

Адриана Маннарино, своего оппонента по матчу 1/32 финала, Даниил Медведев знал очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем ему хотелось бы. Дело в том, что в шести предыдущих очных встречах француз одержал четыре победы, причем пять лет назад он оказался сильнее в пяти партиях в третьем круге Wimbledon, а всего три недели назад обыграл Медведева на траве голландского Хертогенбоса. В свои 35 лет Маннарино занимает в рейтинге АТР высокое для себя 35-е место и ввиду спада, который переживает сейчас французский мужской теннис, даже является первой ракеткой своей страны, но каких-то выдающихся достижений не имеет. На счету Маннарино всего два одиночных титула АТР, на турнирах Большого шлема, дальше четвертого круга он никогда не продвигался, поэтому столь успешная статистика его встреч с таким маститым теннисистом, как Медведев, на первый взгляд могла показаться поразительной.

На самом же деле у нее есть вполне конкретная причина. Заключается она в том, что Маннарино придерживается очень редкого стиля, который одним его соперникам удобен, а другим — весьма неприятен. Используя самую слабую натяжку струн из игроков топ-100 (в некоторых случаях она может составлять всего 11 кг), француз часто играет так называемыми подставками, используя силу ударов соперника или умело обороняется иными методами, максимально затягивая розыгрыши в ожидании чужих ошибок. Такой теннис требует от него хороших физических кондиций, и когда Маннарино находится в оптимальном состоянии, справиться с ним нелегко. Особенно на траве, где французу, в отличие от грунтового покрытия, достаточно часто предоставляется возможность выигрывать очки самостоятельно.

Чтобы переиграть Маннарино, нужно запастись большим терпением и разумно рисковать. В Хертогенбосе Медведеву это удавалось лишь в первой партии, а затем француз как-то незаметно перевел игру под свой контроль.

Однако на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета все получилось иначе. К тому моменту, когда в четверг этот матч был отложен из-за темноты, Медведев имел ощутимое преимущество. Поначалу ему пришлось нелегко. В четвертом гейме на подаче россиянина, который продолжался 11 минут, семь раз было «ровно». Но вскоре Маннарино, который накануне старта Wimbledon сыграл финал травяного турнира на Мальорке, резко сдал. Начиная со счета 3:2 в пользу француза, Медведев взял восемь геймов подряд, завершив в свою пользу первый сет и предрешив исход второй партии. В пятом гейме третьего сета россиянин снова выиграл чужую подачу, но в восьмом отдал свою, после чего при счете 4:4 добился от судьи переноса доигрывания матча на пятницу, поскольку над Wimbledon уже вовсю сгустились сумерки и играть стало некомфортно.

Доигрывание получилось достаточно оперативным. Маннарино изо всех сил старался спасти матч и однажды умудрился завершить у сетки марафонский розыгрыш из 33 ударов.

И все-таки тай-брейк остался за Медведевым, который после ошибки француза закончил встречу со второго матчбола

Россиянин в четвертый раз достиг на Wimbledon 1/16 финала, где теперь сыграет с 67-й ракеткой мира Мартоном Фучовичем. Недооценивать венгерского теннисиста опасно. Свой лучший результат на мейджорах Фучович показал два года назад как раз в Лондоне, когда на старте обыграл итальянца Янника Синнера, в четвертом круге — Андрея Рублева и лишь в четвертьфинале уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

На женском турнире в пятницу на уимблдонские корты выходили три россиянки. Екатерина Александрова и Анна Блинкова, как и Медведев, миновали второй круг, причем встреча Александровой с американкой Мэдисон Бренгл войдет в историю как первый женский матч Wimbledon с начала Открытой эры (с 1968 года), в котором было проведено три тай-брейка. Выиграв ударами навылет 49 очков и допустив 91 невынужденную ошибку, Александрова тем не менее смогла победить за 2 часа 49 минут. А вот для десятой ракетки мира Дарьи Касаткиной нынешний турнир завершен. Матч 1/16 финала против экс первой ракетки мира Виктории Азаренко, которая физически мощнее и гораздо агрессивнее, она проиграла в двух партиях.

Евгений Федяков