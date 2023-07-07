На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

На Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с возможными ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителей региона предупредили, что опасные погодные явления ожидаются 7 июля в период с 13:00 до 15:00. Прогноз по осадкам в крае актуален до 10 июля включительно.

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. На реках бассейна реки Кубань уровень воды может достичь неблагоприятных отметок. В зоне риска Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Абинский, Северский, Крымский районы и Горячий Ключ. Аналогичная обстановка складывается в Туапсинском районе, Геленджике и других районах Черноморского побережья.

Анастасия Донскова

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