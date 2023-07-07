В Астраханской области растет число случаем заражения коклюшем

С начала года в Астраханской области зарегистрировано 75 случаев заражения коклюшем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

52-м заболевшим меньше года. Сейчас в Областной клинической инфекционной больнице находятся 38 пациентов с коклюшем, 35 из которых — дети до года.

Чиновники сообщают, что на протяжении 2022 года в ОКИД от коклюша пролечился 21 пациент.

«Основным симптомом является приступообразный спазматический кашель. Заражение происходит аэрозольным путем при тесном контакте с больным человеком. Инкубационный период составляет от 3 до 14 дней», — напомнили в минздраве, уточнив, что заболевание особенно опасно для детей в возрасте до года: приступы длительного кашля могут вызвать остановку дыхания.

Дарья Васенина