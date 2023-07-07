На довыборы в Курганскую облдуму выдвинулись кандидаты от КПРФ и ЛДПР

Еще два кандидата выдвинулись на дополнительные выборы в Курганскую областную думу по Щучанскому одномандатному округу. Документы направили претенденты от партий ЛДПР и КПРФ, сообщает избирательная комиссия региона.

Курганское региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло 38-летнюю сотрудницу Центра татарской культуры Зауралья Алену Ковригину. Коммунистическую партию РФ на довыборах будет представлять 56-летний водитель отдела образования администрации Альменевского округа Михаил Деулин.

Ранее документы в избирком региона сдали выдвиженцы от «Единой Россиии» – владелец и руководитель курганской компании «МобиДик» Александр Черняк и «Справедливой России» –

Период выдвижения кандидатов на довыборы депутата Курганской облдумы завершается 9 июля.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте