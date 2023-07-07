Саратовец получил 23 года колонии за изнасилование ребенка

Жителя Саратова признали виновным в продолжавшемся четыре года растлении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд признал достаточными доказательства по 16 эпизодам иных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и изнасилования (ст. 131 УК РФ) в отношении несовершеннолетней. Ныне 53-летний мужчина совершал преступления в период с 2007 по 2011 годы по месту жительства в квартире на ул. Зарубина.

Уже совершеннолетняя потерпевшая обратилась к психологу, который посоветовал написать заявление, что та и сделала.

Суд дал саратовцу 23 года колонии (в пресс-службе не уточнили, какого режима) с ограничением свободы на два года.

Дарья Васенина