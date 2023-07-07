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47 общественных пространств благоустроили в Удмуртии в рамках нацпроекта

В Удмуртии благоустроили 47 общественных пространств из 93 запланированных на этот год объектов, рассказал глава региона Александр Бречалов. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершились в Вавожском, Алнашском и Дебесском районах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, в поселке Игра благоустроили площадку между храмом Иоанна Богослова и налоговой. Здесь появилась зона отдыха, а также благоустроенная пешеходная зона и столбы освещения по направлению основного потока пешеходов к школе №1.

Напомним, что по проекту в 2023 году в Удмуртии планируется благоустроить 48 дворов и 97 общественных пространств. Подрядные организации завершили работы по выполнению трети плана.

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