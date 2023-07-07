Опубликована афиша мероприятий дня города и дня металлурга в Магнитогорске

В администрации Магнитогорска представили программу празднования дня города и дня металлурга, которые в городе традиционно совмещают. Основные мероприятия пройдут с 13 по 15 июля. В эти даты для жителей и гостей Магнитогорска запланированы различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, рассказала начальник управления культуры администрации Млада Кудрявцева.

13 июля на площадке Арены «Металлург» для ветеранов и ПАО «ММК» будет проведена концертная программа, которая была подготовлена творческими коллективами Дома дружбы народов и Дворца культуры металлургов им. Серго Орджоникидзе. Кроме этого, будет показан спектакль-трансформер «Горячие сердца» от театра оперы и балета.

14 июля мероприятия будут проводиться на двух площадках - арене «Металлург» и за ней. Торжественная часть мероприятия будет проведена на первой локации, а также транслироваться на уличные экраны. Откроет событие ансамбль «Металлург», который исполнит гимн Магнитогорска. Продолжением выступит церемония награждения заслуженных работников ПАО «ММК» и почётных жителей города.

15 июля события запланированы в парках у Вечного Огня и «Притяжение». В первом будут работать интерактивные спортивные площадки, а жителей пригласят участвовать в мастер-классах. На территории парковки сотрудники картинной галереи предложат участие в мастер-классе по созданию изделий в различных художественных техниках. А на территории парка «Притяжение» пройдёт праздничный концерт, посвящённый дню города и дню металлурга. В заключении праздничного марафона в 22 часа состоится шоу светомузыкального фонтана.