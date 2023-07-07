Жительница Челябинска получала материнский капитал за несуществующих детей

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 55-летней женщины – ей вменяют мошенничество при получении выплат по материнскому капиталу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Общая сумма ущерба государству, по данным ведомства, составила 1,8 млн руб.

В ходе следствия было установлено, что женщина получала выплаты за несуществующих детей. В 2015 году она сообщила своему знакомому из отдела ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении дочери на дому и попросила за вознаграждение стать свидетелем родов. При оформлении свидетельства о рождении она получила материнский капитал на сумму 453 026 руб.

Также в период с 2015 по 2023 год она получала выплаты по уходу за ребенком и пособие как одинокая мать, похитив свыше 719 тыс. руб. На этом женщина в 2017 году аналогичным способом оформила рождение еще одной дочери, на которую за период с 2017 по 2023 год получила пособий на общую сумму свыше 617 тыс. руб.

Уголовное дело передано в суд Тракторозаводского района.