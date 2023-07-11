IT поразило Урал

Технологический прогресс в мире за последние несколько лет шагнул далеко вперед, и сейчас IT-продукты, инструменты автоматизации и цифровизации, искусственный интеллект используются повсеместно. Свердловскую область тренд на активное внедрение современных технологий во все сферы жизнедеятельности и отрасли экономики также не обошел стороной. Местные компании разрабатывают собственные IT-решения, а власти заинтересованы в их масштабной интеграции. Впрочем, эксперты отмечают, что, несмотря на возросшие темпы импортозамещения, осталось немало отраслей, где отечественные решения все еще не представлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на активность российских производителей, основная масса бизнеса все еще использует зарубежный софт

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Несмотря на активность российских производителей, основная масса бизнеса все еще использует зарубежный софт

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тема цифровизации и автоматизации всех отраслей экономики обсуждается на «Иннопроме» ежегодно, однако в этом году она будет особенно актуальна. Весной прошлого года российский бизнес столкнулся с жесткими санкциями, которые продолжают вводить до сих пор, а также с уходом иностранных производителей программного обеспечения (ПО) и техники. Теперь компаниям и предприятиям предстоит представить результаты полуторагодовой работы по обеспечению независимости IT-сферы.

В Свердловской области в развитии и активном внедрении технологий заинтересован как бизнес, так и местные власти. В регионе ежегодно реализуется около 1,7 тыс. IT-проектов, которые в том числе экспортируются в 72 иностранных государства. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын заявил, что Средний Урал находится среди передовых регионов по уровню цифровизации, поскольку здесь расположено множество компаний, которые производят ПО, и они «уже хорошо знакомы предприятиям». Кроме того, ряд уральских предприятий занялись импортозамещением зарубежного компьютерного оборудования.

Часть таких компаний представят свои разработки в рамках «Иннопрома» на стенде Свердловской области. Среди них — производитель систем управления умных домов и предприятий iRidi, одна из ведущих российских компаний по разработке микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики «Научно-производственный центр “Промэлектроника”», производитель микропроцессорных систем «Элекомсервис», производители IT-продуктов для автоматизации производств «ПЛМ Урал» и «Элеми».

Заместиться впрок

Уход зарубежных поставщиков из России в 2022 году создал дефицит предложения на рынке. Многие разработчики отечественного ПО смогли оперативно адаптировать имеющийся у них продукт для внешнего использования и занять освободившуюся нишу. Благодаря этому цифровизация бизнеса в стране в целом, и в Свердловской области в частности, по словам экспертов, идет активно. В пресс-службе «Мегафона» отметили, что на Урале этот процесс наиболее заметен в сфере транспорта, ЖКХ, энергетики, производства. На фоне цифровизации различных отраслей экономики увеличивается рынок IoT (интернет вещей). Так, в 2022 году «Мегафон» подключил на 25% больше IoT SIM-карт, чем годом ранее.

«Сейчас бизнес в первую очередь замещает решения, которые в меньшей степени проникают в производственные процессы,— подчеркнул член совета директоров уральской IT-корпорации “СКБ Контур” Илья Бублик.— Например, сервисы ВКС, которые тоже требуют интеграции, но все же не настолько глубоко прошивают всю компанию». «СКБ Контуру», кстати, удалось занять освободившуюся на рынке IT-решений нишу с помощью сервиса видеоконференций «Контур.Толк», который называют «полноценной заменой Zoom». Изначально сервис создавался для использования внутри компании, однако весной прошлого года было принято решение выпустить его на рынок. Другим подобным проектом компании стал «Контур.Доступ» — сервис безопасного подключения к другим компьютерам через интернет, который является аналогом программы TeamViewer.

«Создание продукта с нуля — гораздо более сложная задача. И при наличии понятного потенциала рынка, как в случае с видеоконференцсвязью, она может решаться. Подобными продуктами пользуется каждая компания, а потому этот сегмент интересен с точки зрения выручки»,— отметил господин Бублик. При этом, по его словам, в России осталось немало отраслей, где отечественное решение все еще не представлено. «Так, замещение более сложных интеграционных продуктов, таких как ERP-системы, является непростым процессом, требующим времени и усилий. Эти решения критичны для бизнеса, потому что в их отсутствие может встать все предприятие, при этом их нельзя заменить мгновенно»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловские власти стараются активно внедрять цифровые технологии во все сферы жизни

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Свердловские власти стараются активно внедрять цифровые технологии во все сферы жизни

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, несмотря на активность российских производителей, основная масса бизнеса все еще использует зарубежный софт, надеясь на то, что «все вернется на круги своя». «Слова “зарубежное ПО” заменяют неприятное выражение “американское ПО”. Поскольку в мире информационных технологий действует принцип экономии масштаба, то в конечном итоге победитель забирает все, и все ПО производятся в одной стране. В большинстве стран есть лишь местные дистрибуторы, продающие некоторое американское ПО, вероятно, можно все же добыть при помощи дружественных стран, активируя его там же. Для предприятий это, конечно, не слишком удобно — тем лучше для отечественных разработчиков»,— считает Леонид Делицын.

По мнению господина Бублика, к переходу на отечественное ПО бизнес стимулирует государство, в особенности, когда речь идет о системах, критически важных для безопасности и функционирования экономики. В качестве таких «инструментов стимулирования» используются государственно-частное партнерство, государственное финансирование и специализированные венчурные фонды.

Кроме того, региональные и федеральные власти поддерживают предприятия, занимающиеся импортозамещением в IT-сфере и производстве современного оборудования. Так, господдержка оказывается производственной группе Liga, которая выпускает интерактивные экран и стенды. В 2023 году компания планирует в два раза нарастить выпуск интерактивного оборудования на базе отечественной материнской платы и процессора. Сейчас Liga выпускает порядка 1,5 тыс. единиц изделий в год. Интерактивное оборудование и устройства самообслуживания поставляются в детские сады, школы, вузы, торговые центры и компании России, а также Казахстана, Узбекистана и Абхазии.

Власть оцифровалась

В Свердловской области внедрение современных технологий происходит во всех отраслях экономики и сферах государственного регулирования. В частности, в конце июня губернатор Евгений Куйвашев в ходе дизайн-сессии Сбера поручил региональным министерствам проработать интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы жизни. В системе здравоохранения могут начать применять машинный анализ данных для обработки массива информации, включающей, в частности, рентгеновские снимки, снимки УЗИ и КТ. Минприроды региона предложило прогнозировать возгорания с применением предиктивной аналитики по лесным участкам. В ведомстве считают, что использование ИИ поможет снизить затраты на ликвидацию пожаров. Другая инициатива — использование ИИ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для составления «полной картины по всем местам сбора мусора и мощностям, где перерабатывают и хранят отходы».

Также ИИ могут применять для модернизации работы общественного транспорта в регионе. Предполагается, что благодаря анализу данных удастся получать более точную информацию о количестве людей, которые в определенные часы ждут транспорт, конкретном времени его прибытия, а также о востребованности того или иного маршрута. Все это в перспективе поможет более эффективно выстроить подходы к финансированию, когда перевозчики будут получать деньги за качество предоставленной услуги, а не просто исходя из общего количества перевезенных пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В современных условиях одним из стратегически важных вопросов является цифровая безопасность

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В современных условиях одним из стратегически важных вопросов является цифровая безопасность

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О заинтересованности свердловских властей во внедрении современных технологий заявляют и представители IT и телеком-компаний. Так, в региональные госструктуры был внедрен «Контур.Толк». По словам Ильи Бублика, власти заинтересовались сервисом, поскольку все данные шифруются, а серверы находятся в Екатеринбурге и Москве. Помимо этого, на базе Екатеринбургского муниципального банка (ПАО «Банк “Екатеринбург”») «СКБ Контур» запустил финтех-направление. Клиенты смогут использовать технологичные финансовые продукты, тесно связанные с нефинансовыми сервисами IT-компании. К концу 2023 года планируется запуск интернет-банка собственной разработки для проведения финансовых операций. Также в планах запуск финтех-сервисов, которые обычно не входят в периметр традиционного банкинга.

Ряд проектов с правительством Свердловской области реализует и «Ростелеком». В частности, компания планирует создать для властей программно-аппаратный модуль «Анализ геоданных». Он станет частью Региональной геоинформационной системы (РГИС), которую сейчас активно развивают на Среднем Урале. Благодаря комплексу, который строится на больших данных, правительство сможет оперативнее реагировать на запросы и проблемы населения.

Не меньше интереса IT-компании проявляют к социально значимым объектам. Так, «Ростелеком» два года назад подключил к интернету более 1,6 тыс. зданий школ, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений органов власти, МЧС и Росгвардии почти в 600 населенных пунктах Свердловской области. А в прошлом году компания обеспечила системой видеонаблюдения и беспроводным доступом в интернет 106 зданий школ региона.

Кибернебезопасно

Одно из направлений работы, связанной с IT-технологиями,— предотвращение кибератак, которые совершаются как против властей, так и против бизнеса. По данным «Лаборатории Касперского», в Свердловской области в январе — мае 2023 года доля корпоративных пользователей, на чьих устройствах была зафиксирована веб-угроза, составила 22,44%, что почти в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. По словам Леонида Делицына, в этом году кибератаки на бизнес чаще всего фиксируют в энергетическом и финансовом секторах. Телеком-эксперт Иван Кущ считает, что за последние полтора года одной из целей кибератак стало «распространение ложной, недостоверной информации».

С весны 2022 года также неоднократно совершались DDoS-атаки на информационные ресурсы правительства Свердловской области и муниципалитетов. В прошлом году по заказу региональных властей «Ростелеком» занялся созданием резервного центра обработки данных (ЦОД). «В условиях внешнего давления на нашу страну крайне важным становится вопрос информационной безопасности и защиты данных. В рамках выполнения этой задачи мы приняли решение консолидировать все наши данные в едином центре обработки данных. Это позволит нам быть спокойными за работу наших сервисов»,— пояснил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Илья Смирнов