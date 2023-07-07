В Челябинской области ожидается аномальная жара

С 8 до 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на семь и более градусов и могут достигать 36 градусов. Об этом сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

В связи с погодой повышается вероятность возникновения ДТП на автодорогах и железной дороге из-за деформации дорожного полотна. Возрастают риски гибели птиц на сельхозпредприятиях, пожаров в населенных пунктах, обострения сердечно-сосудистых заболеваний у граждан.

По данным Челябинского гидрометцентра, в предстоящие выходные в регионе будет переменно облачно, без осадков.

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