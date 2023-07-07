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обновлено 13:01

Руководитель краевого управления дорог и транспорта отправлен в СИЗО

Руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: Радио Sputnik Пермь

Фото: Радио Sputnik Пермь

По данным следствия, летом 2022 года и в июне 2023-го житель Перми, действуя по поручению обвиняемого и выступая посредником, получил от директора одной из компаний взятки на общую сумму 15 млн руб. В момент получения второй части взятки посредник и взяткополучатель были задержаны сотрудниками краевого УФСБ.

По ходатайству следователя судом в отношении Андрея Уголькова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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