Мэрия Челябинска продает еще три недостроя за 43 млн рублей

Администрация Челябинска объявила очередные торги по продаже объектов незавершенного строительства, изъятых судами у собственников. На аукционы выставили недостроенные спортивно-развлекательный и торговый комплексы, а также автосервис. Общая начальная цена объектов составляет почти 43 млн руб., сообщает мэрия.

19 июля состоятся торги по продаже недостроя площадью 2,25 тыс. кв. м на улице Труда, рядом с Центральным стадионом и комплексом «ГагаринПарк». Степень готовности объекта с разрешенным видом использования «для строительства спортивно-развлекательного комплекса», составляет 28%. Начальная цена – 13,44 млн руб.

На 22 августа запланированы аукционы по продаже двух объектов. На Копейском шоссе расположен недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе. Степень готовности – 10%. Начальная цена составляет 1,73 млн руб. На улице Черкасской продается незавершенный многофункциональный торговый комплекс с парковкой. Площадь застройки – 12,3 тыс. кв. м, степень готовности – 17%. Начальная стоимость этого недостроя составляет 27, 7 млн руб.

Ранее администрация Челябинска уже пыталась продать эти объекты с торгов.

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