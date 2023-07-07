Новая поликлиника в Ленинском районе Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод городской поликлиники на ул. Ленина, 16. Об этом сообщил гендиректор КРПК Алексей Бураков в своем телеграм-канале. «Следующий этап — лицензирование самого медучреждения. После смены подрядчика завершением работ занималась дочерняя структура КРПК — ООО “Дом.59”». Сейчас завершаем передачу поликлиники министерству здравоохранения»,— написал господин Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Буракова Фото: телеграм-канал Алексея Буракова

Всего в новом здании медицинскую помощь смогут получать 32 тыс. жителей Ленинского района, поликлиника рассчитана на прием 400 человек в смену. В здании расположится дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.