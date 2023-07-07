За два дня мошенники похитили у жителей Челябинской области почти 6 млн рублей

За прошедшие два дня полицейские Челябинской области зафиксировали девять случаев телефонного мошенничества. Суммарный ущерб по ним составил почти 6 млн руб. Возбуждены уголовные дела по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщают в ГУ МВД региона.

Злоумышленники использовали стандартную схему — представлялись потерпевшим сотрудниками банков, либо правоохранительных органов. Самую крупную сумму денег потерял стропальщик из Кусинского района. Под предлогом защиты своих банковских средств он перевел 1,5 млн руб. Злоумышленники звонили ему с 12 телефонных номеров.

Еще почти по 900 тыс. руб. неизвестным отправили пенсионерки из Коркино и Миасса, около 700 тыс. руб. — пожилые жительницы Челябинска и Магнитогорска. Актриса из Озерска потеряла порядка 600 тыс. руб., сотрудник сферы образования из Кыштыма — свыше 400 тыс. руб. Жительницы Коркинского и Кунашакского районов отправили мошенникам 120 тыс. руб. и 140 тыс. руб. соответственно.

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