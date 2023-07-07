Гострудинспекция расследовала гибель работника в Янаульском районе

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 32-летнего водителя, совмещавшего должность слесаря аварийно-восстановительных работ ООО «Тепловодоснабжение» Янаула.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несчастный случай произошел 10 мая в селе Сандугач. Во время закольцовки магистрального трубопровода в траншею глубиной 2 м, в которой находились два слесаря, обрушился грунт. Одного сотрудника откинуло к стене, а другого завалило землей. Остальные работники бригады вытащили пострадавшего, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Расследование установило, что на работы не был оформлен наряд-допуск, в котором указываются меры безопасности. Работнику не провели целевой инструктаж и обучение по охране труда, он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Грунт обрушился, так как не было выполнено крепление откосов траншеи с вертикальными стенками, извлеченный грунт не был размещен на безопасное расстояние, не определены места спуска и подъема людей.

За нарушения требований охраны труда работодатель оштрафован. Величина штрафа неизвестна. Материалы расследования переданы в следственные органы.

ООО «Тепловодоснабжение» зарегистрировано в Янауле в октябре 2017 года. Учредителем является администрация Янаульского района. В 2022 году выручка ООО составила 45,1 млн руб., убыток равнялся 1,2 млн руб.

Майя Иванова

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