И «Иннопром» с Белоруссией

Страной-партнером выставки «Иннопром-2023» стала Белоруссия — один из главных внешнеторговых партнеров Свердловской области. На своем стенде республика представит проекты в сфере энергетики, машиностроения, станкостроения, металлообработки, химической, нефтехимической и легкой промышленности. По мнению экспертов, результатом участия Белоруссии в качестве страны-партнера могут стать декларации о запуске очередных совместных проектов республики и региона и договоры о новых поставках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до рекордных $43,4 млрд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до рекордных $43,4 млрд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Республика Беларусь стала второй подряд страной СНГ, которая выступает в качестве партнера международной промышленной выставки «Иннопром». В прошлом году этот статус получил Казахстан. Впрочем, и до этого странами-партнерами выставки становились преимущественно государства Южной и Восточной Азии: Китай (2015 год), Индия (2016 год), Япония (2017 год), Южная Корея (2018 год), Турция (2019 год). Лишь в 2021 году страной-партнером была Италия.

Партнера подобрали обстоятельства

Тесную интеграцию России и Белоруссии эксперты объясняют общей изоляцией обеих стран от Запада после начала специальной военной операции РФ на Украине. По данным премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43,4 млрд. Российский экспорт в Белоруссию за год сократился на 7,7% — до $21,3 млрд, а встречные поставки, напротив, выросли на 41,2% — до $22 млрд.

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«Для Белоруссии Россия стала основным торговым партнером и крупнейшим экспортным рынком. На долю России приходится более половины объема внешней торговли республики»,— сообщили в министерстве иностранных дел Белоруссии. По их данным, страны сотрудничают в сфере энергетики, транспорта и промышленной кооперации. В 2022 году началась реализация совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции на базе белорусской промышленности. «В условиях, когда Белоруссия из-за санкций фактически потеряла экспортные рынки Украины и Европы, Россия стала для нее более значима еще и с точки зрения инфраструктуры для транзита белорусской продукции, например нефтепродуктов и удобрений, в другие, не западные, страны»,— пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Для России же Белоруссия стала ближайшим экономическим партнером, важным для обретения технологического и экономического суверенитета страны, отметила директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова: «В этом контексте для России значимы возможности включения белорусской промышленности в сети кооперации по электронике, информационно-вычислительной технике, программному обеспечению и другим высокотехнологичным направлениям».

Сошлись на Урале

По данным свердловского министерства международных и внешнеэкономических связей, товарооборот региона и Белоруссии в 2022 году вырос на 52,1% и составил порядка $754,7 млн. При этом белорусский экспорт увеличился на 63,1%, а импорт — на 39,1%. Показатели продолжили расти и в 2023 году. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, за первое полугодие экспорт из Свердловской области в Белоруссию увеличился на 14%, импорт из Белоруссии в регион — на 74.8%.

Как сотрудничают Свердловская область и Белоруссия Сотрудничество Свердловской области и Белоруссии началось в марте 1997 года. Тогда было подписано соглашение между свердловским правительством и министерством промышленности республики о торгово-экономическом и производственно-техническом сотрудничестве. Это соглашение определило промышленность и науку как ключевые сферы для дальнейшего взаимодействия. В 2001 году в ходе визита в Свердловскую область президента Белоруссии Александра Лукашенко было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве. Тогда же была заложена традиция проведения встреч руководителей Свердловской области с президентом Белоруссии. Действующий губернатор Евгений Куйвашев встречался с Александром Лукашенко в 2014 и в 2019 годах. В 2001 году в Екатеринбурге было открыто отделение посольства республики. Его основной задачей стало содействие развитию торгово-экономического сотрудничества между российскими и белорусскими предприятиями, реализация совместных проектов во всех сферах. Ключевое направление взаимоотношений Свердловской области и Белоруссии — кооперация в сфере промышленности. Стороны поставляют оборудование друг другу и работают над созданием совместных продуктов, в том числе для выхода на рынки третьих стран. Например, Уральский дизель-моторный завод и БелАЗ разрабатывают дизельный двигатель для белорусских карьерных самосвалов. Ранее БелАЗ закупал двигатели в дальнем зарубежье, теперь механизм будет собираться на Урале с использованием белорусских комплектующих. «Пневмостроймашина» работает на белорусском рынке более 20 лет. Так, свердловское предприятие поставляет гидравлические двигатели для карьерных самосвалов «БелАЗ». В 2021 году оно по заказу БелАЗа разработало и произвело гидравлическое оборудование, которое является аналогом немецкой продукции, а в 2022 году подписало соглашения по поставке гидравлических изделий БелАЗу и «Гомсельмашу». «Пневмостроймашина» совместно с БелАЗом планируют построить в Белоруссии новое производство по сбору гидравлических насосов для карьерной и тракторной техники. Помимо этого, между регионом и республикой налажено сотрудничество в сфере энергетики. Белоруссия осуществляет масштабную модернизацию и реконструкцию энергетических объектов, в которой участвует Уральский турбинный завод. В 2022 году предприятие поставило оборудование для реконструкции Минской ТЭЦ-3. Активно развивается взаимодействие в сельском хозяйстве. В прошлом году свердловскими сельскохозяйственными товаропроизводителями при государственной поддержке было закуплено около 100 единиц белорусских тракторов и иной спецтехники.

«Хорошо известна и востребована в Свердловской области белорусская машиностроительная продукция: специализированная техника для горно-металлургического комплекса, коммунальные машины, лифтовое оборудование, сельхозтехника. В этом году мы ожидаем большую поставку белорусских троллейбусов для Екатеринбурга»,— отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Юлия Лаврикова добавила, что Белоруссия стала для региона крупнейшим поставщиком продукции химии, электротехнических материалов, медицинского оборудования и некоторых стройматериалов.

Из Свердловской области в республику экспортируют черные и цветные металлы и изделия из них, электротехническую продукцию, продукцию энергомашиностроения и спецтехнику.

Белоруссия на форуме

Республика Беларусь неоднократно принимала участие в выставке «Иннопром». В этом году ее экспозиция площадью 3 тыс. кв. м станет одним из ключевых стендов мероприятия. В выставке примут участие свыше 130 белорусских компаний, которые представят инновационные разработки и научно-технические достижения страны в энергетике, машиностроении, станкостроении, металлообработке, химической, нефтехимической и легкой промышленности.

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В частности, свою технику представят Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), производитель сельхозтехники «Гомсельмаш», белорусский машиностроительный холдинг «Амкодор» и один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии «Белнефтехим», реализующий нефтепереработку и производство сырья для текстиля.

«МАЗ планирует выставить новый магистральный тягач, который оснащен более мощным двигателем экологического класса Евро-6 и роботизированной коробкой передач. Также на экспозиции представят пожарные машины, имеющие спрос в России. МТЗ покажет несколько беспилотных моделей, одна из которых будет демонстрироваться в рабочем режиме на улице, а также новые тракторы»,— рассказал заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик. Всего, по его словам, на «Иннопроме» выставят более 20 единиц техники. Дополнительно будет представлена отрасль станкостроения. По мнению директора деловой программы «Иннопрома» Антона Атрашкина, экспозиция страны-партнера в 2023 году оправдает «самые смелые ожидания» и продемонстрирует технологический потенциал Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страна-партнер представит разработки и достижения в машиностроении, станкостроении, металлообработке, химической и легкой промышленности

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Страна-партнер представит разработки и достижения в машиностроении, станкостроении, металлообработке, химической и легкой промышленности

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках совместной деловой программы 11 июля пройдет деловой форум «Промышленный диалог: Россия — Беларусь» с участием руководителей правительств, деловых союзов и крупнейших компаний двух стран. Затем пройдут сессии на темы «Россия — Республика Беларусь: производство и сбыт» и «Станкостроение как приоритет единой промышленной политики Республики Беларусь и России», а также заседание рабочей группы между Россией и Белоруссией по вопросам разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения.

Дополнит выставку и деловую программу ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца». Она пройдет с 7 по 11 июля на площадке ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Посетители ярмарки смогут приобрести белорусские продукты питания, напитки, одежду, обувь, головные уборы, текстиль, косметику, изделия художественных промыслов и сувениры. Также гостей фестиваля ждет танцевальное шоу тракторов Belarus, кинопоказ белорусских фильмов и показ коллекции одежды.

Союз нерушимый

По мнению Юлии Лавриковой, результатами участия Белоруссии в выставке «Иннопром» в качестве страны-партнера могут стать декларации о дальнейших намерениях сторон, коммерческие предложения и соглашения, договоры на новые поставки и существенные шаги в направлении инвестиционных договоров.

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Полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой считает, что участие республики в «Иннопроме» позволит увеличить ее товарооборот со Свердловской областью с $750 млн до $1 млрд. «Под эту задачу нужно набирать новые проекты, новые товарные позиции. Мы надеемся, что выставка поможет в этом. Первое, где мы могли бы найти возможные проекты, это станкостроение, поскольку в рамках модернизации заводы увидели огромную потребность именно в станочном оборудовании. Второе важнейшее направление — радиоэлектроника, микроэлектронная промышленность. В условиях санкций, ухода западных компаний наши промышленные предприятия нуждаются в скорейшем внедрении этих разработок»,— пояснил господин Крутой. Среди дополнительных сфер сотрудничества, по его словам, может быть вагоностроение.

Свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин добавил, что в ближайшем будущем регион планирует активизировать сотрудничество с Белоруссией в сферах информационных технологий, цифровой экономики, инвестиций, молодежной политики и СМИ. По мнению госпожи Лавриковой, высокая динамика экономических отношений России и Белоруссии создает предпосылки для размещения на территории Свердловской области российско-белорусского индустриального парка.

Катерина Якушева