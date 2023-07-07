Момент смертельного массового ДТП под Славянском-на-Кубани попал на видео

Госавтоинспекция Кубани публикует видео массового ДТП на трассе Краснодар — Славянск-Темрюк, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, 32-летний житель Краснодара за рулем автомобиля «Мазда» пошел на обгон и допустил неконтролируемый занос. В результате иномарка столкнулась с автомобилями «Ниссан» и «Рено». После удара «Рено» выбросило на встречную полосу под колеса КАМАЗа.

В автокатастрофе на месте погиб водитель «Мазды», четверо его пассажиров, включая детей трех и четырех лет, доставлены в больницу.

Также госпитализированы водитель и пассажир автомобилей «Рено» и «Ниссан». О состоянии пострадавших не сообщается.

Наталья Решетняк

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