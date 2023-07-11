«Мы не ставим задачу удивить публику»

Директор деловой программы международной промышленной выставки «Иннопром» Антон Атрашкин рассказал о принципах выбора страны-партнера, влиянии новой экономической ситуации на географию участников и востребованности мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Review: Тема выставки 2023 года — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Какие проблемы будут подниматься на «Иннопроме» в этом году?

Антон Атрашкин: Уже не первый год российская промышленность проходит через испытания — после тяжелого периода пандемии произошло обострение политической ситуации. Введение санкций и разрушение логистических цепочек серьезно ударили по многим компаниям — кому-то пришлось свернуть свою деятельность, а кто-то, наоборот, открыл для себя новые возможности, стал осваивать новые рынки и заручился поддержкой новых партнеров. В таких переменчивых условиях тема устойчивости стала особенно близка, в том числе коллегам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые традиционно участвуют в «Иннопроме», и другим зарубежным партнерам России. Кстати, в этом году 28% участников выставки — новые компании. Для меня это первый признак того, что наша промышленность устойчиво развивается.

R.: Вопросы борьбы с вызовами, поиска новых возможностей и достижения устойчивости в сложившейся ситуации обсуждались и в прошлом году. Не исчерпали ли себя эти темы?

А.А.: Мы не ставим перед собой задачу вбросить новые темы, удивить публику. Прежде всего, «Иннопром» — промышленная и торговая площадка, а не кинофестиваль. Многие темы — такие как цифровое производство, кадры для промышленности, техническое регулирование, робототехника, промышленные IT, новая мобильность — сохраняются в деловой программе из года в год. Это актуальные темы, которые всегда вызывают интерес у бизнеса.

В выставке традиционно принимают участие ведущие представители промышленных отраслей. Флагманы выставочной и деловой частей — «Ростех», «Росатом», «Синара», КамАЗ, «Тяжмаш», «Евраз» и другие — представят свои новейшие технологии, поделятся мнениями и опытом. Кроме того, ожидаются новые для «Иннопрома» участники — целый ряд фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования будут представлены на выставке впервые.

R.: Страной-партнером «Иннопрома-2023» стала Белоруссия. Обусловлен ли этот выбор внешнеполитической ситуацией?

А.А.: С самой первой выставки политика оказывала незначительное влияние на «Иннопром». Выбор страны-партнера всегда обусловлен простыми критериями — это государства, с которыми Россия ведет активный товарообмен в промышленной отрасли и имеет активные социокультурные контакты. Все страны, которые были нашими партнерами ранее: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия, Казахстан — этим критериям соответствуют. Для Республики Беларусь «Иннопром» — еще один повод напомнить всем, насколько много общего между нашими странами: от биографии основателя белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина, который родился в Свердловске, до любимых многими драников, которыми, кстати, белорусы будут угощать посетителей своей экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках деловой программы «Иннопрома» запланировано около 100 мероприятий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В рамках деловой программы «Иннопрома» запланировано около 100 мероприятий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, Белоруссия принимала участие во всех выставках «Иннопром», включая зарубежные проекты в Узбекистане и Египте. Поэтому неудивительно, что экспозиция республики в этом году будет очень большой — более 3 тыс. кв. м. Приедут не только всемирно известные белорусские предприятия, такие как БелАЗ, МАЗ, «Гомсельмаш», но и десятки средних компаний со своими уникальными технологиями. В России любят и знают продукцию белорусского машиностроения. А главное — между нашими производителями заключены десятки крупных кооперационных соглашений, в рамках которых создаются конкурентные продукты, которые идут на рынки третьих стран.

R.: С прошлого года число западных стран-участниц в «Иннопроме» сократилось. Не потеряла ли выставка от этого в статусе?

А.А.: Мир не стоит на месте: одни партнеры уходят, на их место спешат новые. В этом году заполнение выставки рекордное за всю историю «Иннопрома» — экспозиции будут даже в галереях между павильонами. О небывалом ажиотаже среди участников говорит и то, что уже в феврале все лучшие места на выставке были забронированы. Впервые будут представлены 25 коллективных экспозиций регионов РФ.

Да, западных стран на выставке не будет, зато целый павильон займут только китайские компании — 300 предприятий и многочисленная делегация из Поднебесной. Также ожидаются международные делегации из ОАЭ, Индии, Вьетнама, Египта, Алжира, Зимбабве, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран. Мероприятие намерены посетить главы трех правительств и не менее 10 иностранных министров. А национальные экспозиции помимо КНР и Белоруссии представят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Армения и Узбекистан.

Таким образом, «Иннопром» снова подтвердит свой заслуженный статус международной площадки. Соглашусь, санкции оказали влияние на географию зарубежных участников. Но те страны, которые хотят работать с нами, знают, что точка входа на российский рынок — это Екатеринбург, середина июля, главная промышленная выставка страны.

R.: Изменились ли цели и задачи «Иннопрома» в связи со сменой внешнеполитической и экономической ситуаций?

А.А.: У выставки нет других задач, кроме создания профессиональной площадки для представления промышленных технологий и обсуждения актуальных вопросов в диалоге бизнеса и власти. Эти задачи мы решаем уже 14 лет и продолжим дальше.

R.: Подготовка к выставке, в том числе поиск партнера, всегда идет заранее. В таком случае будет ли проходить «Иннопром», если в 2024 году не удастся найти страну-партнера?

А.А.: Мы даже не рассматриваем такую вероятность. «Иннопром» был, есть и будет. Даже в 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации выставка была перенесена в онлайн и проведена в формате однодневного марафона, трансляцию которого смотрели более 35 тыс. зрителей по всему миру. К тому же выставка проводится не ради страны-партнера, а ради того, чтобы производители из разных стран смогли встретиться друг с другом и обсудить актуальные бизнес-вопросы.

Беседовала Ирина Пичурина