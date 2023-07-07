Город на легендах

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие истории связаны с Медным всадником, Башней грифонов на Васильевском острове и квартирой Григория Распутина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Легенды Санкт-Петербурга сегодня, коих великое множество. Мистика, предания, страшилки — они в Северной столице на каждом шагу.

Например, знаменитый Медный всадник. Во-первых, его нельзя трогать, в смысле перевозить. Считается, что пока он на месте, город никто не завоюет. Именно поэтому император Александр I не стал его эвакуировать во время войны 1812 года, хотя французы были уже в Москве. Во-вторых, в пушкинской поэме всадник оживает, мчится по городу за жертвой и настигает ее. Поэт описал события во время страшного наводнения в городе в 1824 году. Оно забрало тысячи человеческих жизней. Горожане возмутились: зачем великий самодержец построил город в таком гиблом месте?! А Петр обиделся и начал мстить. Интересно, но до сих пор в окрестностях памятника происходит большое количество несчастных случаев.

Теперь дальше. В 1858 году на Васильевском острове появилась аптека, во дворе которой стоит древняя кирпичная башня. Существуют легенды, которые гласят, что известный фармацевт Василий Пель занимался алхимией, и к нему, дескать, частенько захаживал сам Дмитрий Менделеев. Кирпичная башня полностью усеяна числами, в которых, согласно преданию, заключен код Вселенной. Пересчитав все цифры, можно открыть тайну бессмертия. А в полночь здесь легко увидеть тени грифонов. Их тоже вывел аптекарь, так что все нормально — они прилетают домой.

И, наконец, квартира Григория Распутина на Гороховой, 64. Когда-то возле этого дома выстраивалась очередь жаждущих пообщаться со старцем. Отсюда же он отправился в гости к князю Феликсу Юсупову и больше уже не вернулся. Однако жильцы дома уверяют, что по ночам кто-то ходит по коридорам, кашляет и ворчит. Но самое удивительное, что сюда до сих пор приходят письма на имя Распутина. Люди даже сейчас верят в силу этого удивительного человека и просят его о помощи.