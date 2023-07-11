Уральская эквилибристика

За время проведения международной промышленной выставки «Иннопром» Екатеринбург привык, что каждый год в начале июля в город приезжают первые лица страны и представители бизнеса со всего мира. И четыре летних дня становятся жаркими не только из-за погоды, но и из-за работы.

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Правда, второй год подряд «Иннопром» проходит в новых экономических условиях. Это, конечно, отразилось на деловой программе выставки, где стали больше внимания обращать на вопросы устойчивого развития и импортозамещения, цифровизации и отечественных инновационных разработок. А также на экспонентах — в этом году вместо европейских стран будут участвовать компании преимущественно из Южной и Восточной Азии. Впрочем, никакие перемены не сломили уральский дух «Иннопрома», который продемонстрировал рекордные показатели. Так, 28% участников впервые будут представлены на выставке, впервые же свои стенды размещают 25 регионов России, целый павильон займут экспозиции только китайских компаний.

Зная все это, хочется сказать, что пора уходить от позиции «кризис — это новые возможности». И хоть участники рынка по-прежнему опасаются делать однозначные прогнозы, постоянно оглядываясь на переменчивость геополитической и экономической повестки, они вполне обжились в новых условиях. Да, это больше похоже на бизнес-эквилибристику, когда «дышишь через раз», чтобы не потерять равновесие. Возможно, «Иннопром» даст необходимую опору и связи, чтобы сохранить баланс и продолжить работать. И предприниматели вздохнут с облегчением, уверуют в собственные силы и будут готовы покорять новые, теперь уже восточные, высоты.