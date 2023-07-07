«IT индустрия неустанно развивается»

Эксперт и Head of Product Владимир Болдырев работает в Fintech компании. Он основал школу программирования и работал в Яндекс.Толока. Владимир рассказал о карьерном пути, работе в Яндексе и планах на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Владимиром Болдыревым Фото: предоставлено Владимиром Болдыревым

— Владимир, расскажите о том, как вы пришли в профессию?

— В 18 лет я вместе с другом открыл собственную школу по программированию и робототехнике. Это был небольшой, но успешный стартап: открыли 5 школ в Москве и МО и привлекли инвестиции — 500 тыс. руб. Благодаря этому проекту я получил базовое понимание бизнес-процессов и решил не останавливаться на достигнутом. Следующая наша идея была такой: встроить камеры в стенды торговых центров и с помощью биометрии транслировать таргетированную рекламу, которая была бы подобрана индивидуально под каждого посетителя. К сожалению, проект не был реализован, так как из-за нехватки опыта мы допустили ошибку — не проверили спрос. Но это все равно был бесценный опыт в Computer Vision (компьютерное зрение) и создании своего бизнеса.

— Известно, что вы работали в Яндекс.Толока. Наверняка, попасть на работу в такую крупную компанию было не просто, расскажите об этом опыте?

— Опыт со стартапами показал, что нам не хватает экспертизы, а в ее получении отлично бы помогла крупная компания с выстроенными процессами. Такой для меня стал Яндекс. Я решил пройти конкурс, чтобы попасть туда на стажировку. Надо сказать, что конкуренция там была большая — 70 человек на место. Но меня не только взяли на работу в качестве стажера, но и впоследствии пригласили в штат компании в качестве менеджера по развитию. На этой позиции я занимался анализированием рынка, выстраиванием стратегии, поиском точек роста. В итоге мне удалось расширить границы использования продукта для компании не только в России, но и в странах СНГ.

— В этом году вы прошли канадский акселератор YEDI и курс в ассоциации Leaders Excellence Harvard Square, какие инсайты вы получили благодаря этому опыту?

— Акселераторы и курсы крупных ассоциаций — это отличный шанс получить международный опыт, обрести новые знания и расширить свою экспертизу благодаря общению с высококлассными специалистами.

Надо сказать, что попасть и в YEDI, и в Leaders Excellence Harvard Square довольно непросто. В первом случае мне пришлось пройти 3 этапа отбора: подача заявки, видео-собеседование и интервью с профессорами. Все этапы смогли пройти только лучшие предприниматели со всего мира, и мне удалось вместе с ними получить новые знания. А во втором – описать свои большие заслуги и доказать, что я внес достаточный вклад в индустрию. Поэтому для меня очень ценно, что мне удалось получить такой опыт общениями с мировыми специалистами и прокачать свои управленческие скиллы.

— Расскажите о последнем опыте работы.

— Я занимался продуктом «Речевая аналитика» и его развитием на рынках России и СНГ. Работая на позиции Head of Product (руководитель продукта), я отвечал за управление коммерческой командой и командой разработки и построение бизнес-стратегии и P&L. Кроме того, в мои обязанности входило планирование бюджета и ресурсов, улучшение продукта и проверка гипотез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Владимиром Болдыревым Фото: предоставлено Владимиром Болдыревым

— Какие советы вы как эксперт могли бы дать начинающим специалистам?

— IT индустрия неустанно развивается, поэтому спрос на хороших специалистов есть всегда. Я бы выделил следующие советы: верить в себя и свои силы, постоянно обучаться, проходить курсы, читать профессиональную литературу, пытаться влиться в комьюнити и обзавестись там полезными знакомствами. Только так вы сможете стать частью сферы и привнести уникальный вклад в IT.

— К чему вы как эксперт в IT стремитесь в будущем?

— Я уже имею хорошую репутацию в России, поэтому стремлюсь стать экспертом на международной арене и иметь большой вес в индустрии IT, чтобы понимать, как строить продукты с нуля, масштабировать их и работать с многомиллионными проектами. Также для меня важно быть лидером и хорошим управленцем в компании, чтобы помогать другим специалистам и иметь возможность делиться своим уникальным опытом.