Выставка для своих

В Екатеринбурге в 13-й раз пройдет международная промышленная выставка «Иннопром». В продолжение предыдущего года деловая программа насыщена вопросами устойчивого развития, импортозамещения и цифровизации. Зарубежными экспонентами и гостями станут представители правительств и компаний преимущественно из стран Азии и Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свою продукцию, технологии и разработки представят около 600 экспонентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Свою продукцию, технологии и разработки представят около 600 экспонентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Международная промышленная выставка «Иннопром-2023» традиционно пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Ее главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Согласно объяснению на официальном сайте мероприятия, выбор темы обусловлен «расколом мира из-за обострения политической ситуации вокруг России»: «Производители вынуждены искать новые формулы работы друг с другом, обеспечивать бесперебойность поставок и устойчивость производственных процессов. Жить и работать “по-старому” уже не получится. “По-новому” — значит полностью переформатировать бизнес-подходы, не только обновить структуру производства и партнерские сети, но и переосмыслить базовые принципы работы на рынках».

Евразийская дружба

Страной-партнером выставки стала Белоруссия. Соответствующее предложение республика получила после работы белорусской делегации на «Иннопроме-2022». Помимо того, что Белоруссия с 2012 года регулярно принимает участие в выставке, в новых экономических условиях она также является стратегическим партнером России с точки зрения перспектив импортно-экспортных отношений и развития двустороннего сотрудничества.

Экспозиция страны-партнера займет более 3 тыс. кв. м. Там будут представлены инновационные решения, промышленные и научные разработки и новинки продукции практически всех отраслей белорусской экономики. Акцент будет сделан на презентации образцов продукции, имеющих высокую интеграционную составляющую, демонстрирующих реальные возможности кооперационных связей и способных компенсировать дефицит импортных товаров на совместном рынке. Отраслевые разделы экспозиции в рамках общей планировки будут представлены в виде отдельных кластеров, оформленных в едином художественном стиле, но с отличительными особенностями по цветовой гамме и отдельным конструктивным элементам. Всего на выставке будет более 130 белорусских предприятий и организаций, которые представят свыше 430 экспонатов. В частности, будет БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод (МТЗ), «Амкодор», «Гомсельмаш», «Белкоммунмаш» и другие.

Общая площадь «Иннопрома» составит 50 тыс. кв. м. Свои национальные экспозиции на выставке представят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Иран, Армения. К весне участники забронировали 99% выставочных площадей, при этом большая часть была законтрактована еще зимой, что произошло впервые за 11 лет.

Рекордом для «Иннопрома» стало участие 25 субъектов РФ. В частности, свои стенды представят Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Челябинская, Нижегородская, Ленинградская области и другие регионы. Свердловскую область представят 35 предприятий из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение и IT. В числе экспонентов — Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, технопарк в сфере электронной промышленности, ТЛЦ «Уральский», компания «Сима-ленд» и другие.

Укрепление связей

Выставку посетят свыше 40 тыс. гостей из более чем 50 стран, будет представлено около 600 экспонентов. Доля руководителей бизнеса и профессиональных участников среди посетителей составит не менее 70%. Будут присутствовать президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель БелТПП Михаил Мятликов, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители «Трансмашхолдинга», КамАЗа, «Ротека», «Нацпромлизинга», «СКБ Контура», ТМК, 1С, «Росатома», «Сибура» и других ведущих отраслевых предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках выставки вновь пройдет Российско-Китайское Экспо

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В рамках выставки вновь пройдет Российско-Китайское Экспо

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе российской делегации будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и его заместители, замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Москвы Сергей Собянин. Белорусскую делегацию возглавит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик. Вместе с ними на выставку прибудут представители крупных предприятий и бизнес-объединений республики. В качестве участников и спикеров выступят министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сохаил Хан. Также ожидаются иностранные делегации из Алжира, Венгрии, Индии, ОАЭ, Пакистана, Сербии, Турции, Шри-Ланки.

Программная работа

В рамках деловой программы запланировано несколько десятков мероприятий, в том числе конференции, семинары, презентации компаний и регионов. Они будут посвящены новым промышленным технологиям, цифровому производству, промышленным IT, технологическому суверенитету, кадровому вопросу, образовательным решениям для промышленности и другим темам.

Первый день «Иннопрома» во многом будет посвящен международным коммуникациям. Самым первым мероприятием станет сессия Совета по промышленной политике стран ЕАЭС (10:00, зал 3.9), в ней примут участие Петр Пархомчик, Денис Мантуров, отраслевые министры из Киргизии, Армении и Казахстана. Доступ на мероприятие осуществляется по спискам. В 10:30 в зале 3.8 представители государств-членов ШОС обсудят возможности для укрепления цепочек поставок и цифровую трансформацию промышленности. В это же время в присутствии руководителей органов власти и технологических компаний состоится промышленный диалог «Россия — Арабский мир» (зал 3.4), а в 12:30 пройдет аналогичное мероприятие с Казахстаном (зал 3.3).

Церемония открытия «Иннопрома» и главная стратегическая сессия «Устойчивое производство. Стратегии обновления» пройдут 10 июля с 15:00 до 17:00. В качестве главных спикеров на сессии выступят Михаил Мишустин, Роман Головченко, Денис Мантуров и руководители международных промышленных компаний. Они расскажут свое видение будущего промышленных технологий и выстраивания эффективных производственных цепочек.

Кроме того, в первый день будут подниматься вопросы цифровизации и кибернетики. Представители крупнейших операторов поговорят со специалистами о развитии LTE и 5G-сетей (10:30, зал 3.1), две сессии посвятят искусственному интеллекту для транспорта (10:30, зал 3.2).

Во вторник, 11 июля, особое внимание уделят Белоруссии и Китаю. В зале 2.1 (10:00) начнется третий Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству Свердловской области с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян — мероприятие посетят власти этих регионов, а в том же помещении в 14:30 представители отраслевых министерств обеих стран проведут панельную дискуссию «Российско-Китайское торговое и инвестиционное сотрудничество в новую эпоху». В 10:30 (зал 3.1) состоится деловой форум «Промышленный диалог: Россия — Республика Беларусь», где спикерами станут Петр Пархомчик, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и генеральные директоры БелАЗа, КамАЗа, «Ротека», «Трансмашхолдинга», «Гомсельмаша», МТЗ. Главными темами форума станут импортозамещение и кооперационное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На главной стратегической сессии «Иннопрома» ожидается выступление председателя правительства РФ Михаила Мишустина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На главной стратегической сессии «Иннопрома» ожидается выступление председателя правительства РФ Михаила Мишустина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Другие элементы программы, связанные с сотрудничеством России и Белоруссии — «Производство и сбыт» (12:30, зал 3.7), сессию об общем приоритете станкостроения проведут в 16:30 (зал 3.4) с министром промышленности Белоруссии Александром Рогожником и замминистра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым, а также главами белорусских компаний. Представители Новикомбанка, Фонда развития промышленности (ФРП), РСПП, Минфина РФ обсудят финансирование инноваций промышленности в современных условиях и преодоление различных ограничений (12:30, зал 3.3).

12 июля (10:30, зал 3.4) состоится пленарная сессия Форума производителей компонентов. Среди приглашенных участников — «Газпром нефть», «Силовые машины», «Авиастар», «Роскосмос», «Металлоинвест», «Северсталь», представители Минпромторга и корпорации МСП. Встречи b2b пройдут в зале 3.3 в 12:30.

Сессия с большим количеством спикеров от компаний «Технологический суверенитет в дизельной электрогенерации как основа энергобезопасности удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики» состоится в 10:30 в зале 3.9. Они обсудят распределение генерации в удаленных и изолированных районах и модернизацию неэффективных дизельных электростанций на основе внедрения ВИЭ и других источников энергии.

Несколько мероприятий будут посвящены формированию кадров для предприятий. Так, при партнерстве “Коммерсантъ-Урал” пройдет сессия «Управление благополучием персонала как фактор повышения производительности труда» в 12:30 в зале 3.7. В тот же день будет сессия «Кадровый суверенитет: где найти, как привлечь и чему учить специалистов для достижения технологической независимости страны» — ее посетят первый замминпромторга РФ Василий Осьмаков, замминистра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, замгендиректора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева, руководители УрФУ и НИУ ВШЭ (12:30, зал 3.1).

В последний день, 13 июня, состоится пленарное заседание конгресса «Техноген-2023». Научное сообщество поговорит о заделе исследований и технических решений по переработке техногенных отходов и оценит состояние комплексного использования сырья на промышленных предприятиях (10:30, зал 3.1). Также в 10:30 пройдет мероприятие «Рынок металлургического сырья в России. Новые вызовы, тенденции и возможности» в зале 3.4.

Проверенные форматы

Важной частью программы станут форматы, дебютировавшие на «Иннопроме-2022». Первый — B2B-форум производителей компонентов. Его цель — объединение на общей площадке директоров по закупкам крупных предприятий с представителями МСБ, которые получат возможность представить свою продукцию, разработки и технологии напрямую потенциальным заказчикам, чтобы они могли заместить импортные компоненты. В этом году количество директоров по закупкам и импортозамещению значительно увеличится, что расширит возможности участников форума более чем из 350 компаний получить новые заказы. Помимо российских разработчиков, байерам также будут представлены производители комплектующих из Индии, Узбекистана и Казахстана.

Второе мероприятие — «Диалог с торгпредом». Прямое общение с экспертами по зарубежным рынкам и тонкостям ведения бизнеса в разных регионах возобновится в этом году, что даст российским компаниям возможности для успешного выхода на новые рынки. На выставке соберутся 60 торгпредов из открытых российскому бизнесу стран для общения с заинтересованными в экспорте, импорте или локализации бизнеса компаниями.

Как и в прошлом году, состоится конференция по новым промышленным технологиям, в которой примут участие представители IT-сектора и руководители департаментов по цифровизации крупнейших промышленных предприятий страны. Главными темами для обсуждения станут наиболее актуальные сегодня для российских промышленников сферы — успешные и наиболее перспективные стратегии по цифровизации и новые направления по импортозамещению в области программного обеспечения.

На выставку также вернулось Российско-Китайское Экспо, которое в рамках «Иннопрома» проводилось в 2018 году, а в последние годы отменялось из-за пандемии. Под это масштабное событие отдан весь четвертый павильон МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Здесь российские предприниматели смогут встретиться с представителями более 400 компаний крупного и среднего бизнеса Китая. Экспозицию дополнит обширная деловая программа. На панельной дискуссии «Российско-Китайское торговое и инвестиционное сотрудничество в новую эпоху» будут обсуждаться текущее состояние и перспективы российско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, параллельно с «Иннопромом» состоится награждение победителей национальной промышленной премии «Индустрия», которая призвана содействовать формированию стратегических приоритетов государственной промышленной политики и их продвижению как внутри страны, так и в международном сообществе.

Ирина Пичурина