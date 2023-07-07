Пытавшегося скрыться в другом регионе жителя Удмуртии подозревают в убийстве пары

В садовом доме на СНТ «Труд» в Глазове 4 июля обнаружили тела 48-летней женщины и 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в убийстве подозревают их 46-летнего знакомого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, ночью подозреваемый прибыл к дому, где жила его экс-сожительница с мужчиной, после чего окрыл замок на входной двери и проник в помещение. Здесь мужчина несколько раз ударил погибших ножом. Причиной поступка стала ревность.

После этого мужчина скрылся с места преступления и выехал в соседний региона.

В настоящее время готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и заключения его под стражу. Место преступление осмотрено, а также назначены медицинские и криминалистическая судебные экспертизы.