Жителя Казани заподозрили в изготовлении наркосодержащих конфет

Полицейские в Казани задержали местного жителя по подозрению в изготовлении наркосодержащих конфет. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Отмечается, что полицейские остановили арендованную машину с подозреваемым за рулем на улице Родины. Правоохранители осмотрели автомобиль и нашли там «объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами общей массой более 650 г». Экспертиза показала, что в изъятой продукции содержится наркотическое средство каннабисной группы.

Позже полицейские установили и обнаружили два тайника с аналогичными конфетами. Кроме того, они провели обыск по месту жительства подозреваемого и нашли там мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы и другие предметы, которые были приобщены к делу. Всего были изъяты 89 кустов растений, их вес в высушенном виде составил около 1,5 кг. Кроме того, у подозреваемого нашли и изъяли 240 г готовой марихуаны и 200 мл гашишного масла.

Сам задержанный заявил, что занимался культивированием наркосодержащих растений, после чего он выделял из них наркотическое средство, и смешивал его с желатином, а затем разливал в формы для приготовления мармелада. Данную продукцию он распространял при помощи тайников-закладок

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Сам он по решению суда был отправлен под стражу.

"Ъ-Казань"