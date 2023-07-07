Кредитный рейтинг кубанской агрофирмы-племзавода «Победа» отозвали без подтверждения

Кредитный рейтинг сельскохозяйственной компании «Агрофирма-племзавод "Победа"» отозвали без подтверждения. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Действия связаны с окончанием срока договора и отсутствием необходимой информации для подтверждения рейтинга. В 2022 году компании подтвердили рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом.

«Ключевыми источниками информации, использованными ранее в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа", а также данные АО "Эксперт РА"»,— говорится в сообщении.

ОАО «Агрофирма-племзавод "Победа"» занимается выращиванием зерновых культур и разведением крупного рогатого скота в Краснодарском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие было зарегистрировано в 1991 году в Каневском районе. Компания принадлежит холдингу «Победа» Ангелины Коровайко и Виктора Тормашева. По итогам 2022 года выручка организации составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 731,1 млн руб.

Анастасия Донскова

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