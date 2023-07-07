Экс-полицейский в Мелеузе обвиняется в получении взяток

В Мелеузе бывший инспектор ДПС обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 30-летний Михаил Суслов.

Согласно материалам дела, с апреля 2021 года по апрель 2022 года полицейский остановил несколько автомобилей с пьяными водителями или лишенными прав. Однако Михаил Суслов не пресек нарушения и не составил административные протоколы, за что получил более 53 тыс. руб. взятки. Суммы от 4 тыс. до 20 тыс. руб. перечислялись на карту обвиняемого и его супруги.

Он частично признал вину. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд.

Майя Иванова

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