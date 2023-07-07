В Краснодаре остановилось движение трамваев на улице Московской

Днем 7 июля около 11:00 остановилось движение трамваев на улице Московской Краснодара. Это связано с отключением света, сообщили в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусного управление».

«На улице Московской стоят трамваи №5, 8, 15, 22. Причина — отключение электроэнергии на отрезке от ул. Солнечной до ул. Жигулевской»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре с 24 июня по 23 июля изменят схему движения трамваев в связи с модернизацией трамвайного узла на улице Московской. Перекрытия в основном будут в выходные дни.

Наталья Решетняк

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