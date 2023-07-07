«Газпром газораспределение Уфа» отказалось от выплаты дивидендов по итогам 2022 года

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщение об этом опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации. Решение принято на общем собрании акционеров компании.

Выручка компании за 2022 год составила 11,5 млрд руб., чистая прибыль — 192 млн руб., из которых 141,3 млн — прибыль, полученная от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям. Остальные 50,8 млн руб. собрание акционеров решило направить на финансирование инвестиционной программы.

Наталья Балыкова

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