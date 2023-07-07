В Краснодаре начали проверку по факту массовой вооруженной потасовки на улице Жлобы

В Краснодаре начали проверку по факту массового конфликта на улице Жлобы. По данным УМВД России по Краснодару, у участников потасовки при себе были пневматический пистолет и складной нож.
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару
По предварительным данным, в драке участвовали не менее шести человек. В результате конфликта пострадал 27-летний мужчина. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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