В Краснодаре начали проверку по факту массовой вооруженной потасовки на улице Жлобы

В Краснодаре начали проверку по факту массового конфликта на улице Жлобы. По данным УМВД России по Краснодару, у участников потасовки при себе были пневматический пистолет и складной нож.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По предварительным данным, в драке участвовали не менее шести человек. В результате конфликта пострадал 27-летний мужчина. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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