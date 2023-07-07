Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре начали проверку по факту массовой вооруженной потасовки на улице Жлобы

В Краснодаре начали проверку по факту массового конфликта на улице Жлобы. По данным УМВД России по Краснодару, у участников потасовки при себе были пневматический пистолет и складной нож.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По предварительным данным, в драке участвовали не менее шести человек. В результате конфликта пострадал 27-летний мужчина. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...