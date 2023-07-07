Прокуратура проводит проверку после обрушения крыши в управлении образования Минусинска

В Минусинске Красноярского края прокуратура начала проверку после обрушения крыши в здании управления образования. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля.

Как отмечают правоохранители, произошло разрушение потолочного перекрытия одного из рабочих кабинетов. Пострадавших нет. По данным прокуратуры, с марта 2023 года реставрационные работы в помещении осуществляла подрядная организация ООО СК «Георг».

Причины разрушения выясняются. Вместе с тем обсуждается запрет эксплуатации здания до проведения детальной оценки его технического состояния и ремонта.

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Лолита Белова