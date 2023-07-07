МО РФ предлагает считать грубым дисциплинарным проступком отказ предоставить отдых солдатам

Министерство обороны России подготовило законопроект, который предлагает расширить перечень причин назначения дисциплинарных взысканий в отношении командного состава. В частности, военное ведомство планирует ужесточить наказания командиров за непредоставление отдыха солдатам и отдание приказа «без определения мер по материально-техническому обеспечению его выполнения», сообщают «Ведомости».

По информации издания, подготовленный Минобороны проект вносит поправки в закон «О статусе военнослужащих». Документ также предлагает отнести к грубым дисциплинарным проступкам «непринятие командиром (начальником) в пределах его компетенций необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ».

Кроме того, Минобороны хочет добавить в перечень грубых проступков для командиров неповиновение военнослужащему военной полиции, воспрепятствование его работе, ограничение передвижения солдат во внеслужебное время и недостаточное поддержание военной техники в исправном состоянии.

Согласно действующему законодательству, в список грубых дисциплинарных проступков входит, в частности, нарушение уставных правил взаимоотношений, уклонение от обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием. Дисциплинарные взыскания за проступки варьируются от выговора до административного ареста.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года распорядился установить отпуск для военных в зоне конфликта на Украине длительностью от двух недель не реже одного раза в полгода. В число отпускных дней не входит время на дорогу из места службы до дома.

Эрдни Кагалтынов