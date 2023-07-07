Татарстану дадут 76 млн рублей на создание инфраструктуры в новых районах

Татарстану выделят более 76 млн руб. на создание инфраструктуры в новых жилых районах. Это следует из распоряжения Кабмина России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего из бюджета РФ на создание инфраструктуры в новых жилых районах в стране выделят 1,3 млрд руб. Помимо Татарстана средства получат еще восемь регионов, включая Марий Эл, Бурятию, Краснодарский край, Новгородскую, Свердловскую, Смоленскую, Тверскую и Челябинскую области.

За счет данных средств планируется построить десятки объектов, в том числе детсад, школу, автодороги и очистные сооружения. Это поможет дополнительно возвести около 400 тыс. кв. м жилья.

"Ъ-Казань"