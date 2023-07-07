На Дону пограничники ФСБ задержали браконьера за вылов редких рыб на 5 млн рублей

Оперативники пограничного управления ФСБ по Ростовской области задержали в Неклиновском районе браконьера, который незаконно ловил краснокнижные виды рыб. Ущерб от деятельности мужчины превысил 5 млн руб., сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области

Нарушитель был пойман на берегу рядом с поселком Михайловка. У него были обнаружены сети длинной более 1,5 км, лодка и 2 тыс. особей рыбы. В улов попали стерлядь, русский осетр, судак, пиленгас, сельдь, лещ, тарань, рыбец. Стерлядь и русский осетр являются краснокнижными видами, которые запрещено ловить.

Сейчас в отношении задержанного возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника ФСБ России), по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в море) и по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Также правоохранительные органы документируют признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов).

«Максимальное наказание по статье 256 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, а по ст. 258.1 УК РФ до шести лет с выплатой штрафа до 2 млн руб.»,— отмечает пресс-служба пограничного управления ФСБ.

Анастасия Назарова