Челябинское «Яблоко» планирует зарегистрировать инициативу о возврате прямых выборов

Челябинское реготделение «Яблока» планирует подать в областную избирательную комиссию документы для регистрации инициативы по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов и районов. Об этом по итогам заседания инициативной группы «Ъ-Южный Урал» рассказал председатель челябинского отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о возврате прямых выборах глав городов и районов региона, которые сейчас избираются депутатами по результатам конкурса, а также о возврате прямых выборов депутатов Челябинской гордумы при сохранении статуса городского округа с внутригородским делением.

В случае регистрации инициативы облизбиркомом будет проведен сбор подписей в поддержку референдума. Для его назначения необходимо будет собрать не менее 2% голосов избирателей Челябинской области.

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