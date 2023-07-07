По факту нападения на полицейских в Кузбассе возбуждено дело

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено в Кемеровской области (ст. 317 УК РФ). Инцидент произошел сегодня утром в отделе полиции «Красный камень» в Киселевске. По данным регионального СУ СКР, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников отделения с ножом.

«Ввиду неадекватного поведения сотрудниками полиции предпринята попытка задержания мужчины, в ходе которой он нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении регионального управления СКР.

Потерпевшим оказана медицинская помощь. Местонахождение нападавшего установлено.

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Лолита Белова