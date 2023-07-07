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В муниципалитете Оренбуржья на чиновников подали в суд за изношенный водопровод

Прокуратура обнаружила в Грачевском районе Оренбургской области почти два км водопровода в изношенном состоянии, который требует замены. Он был введен в эксплуатацию в 1985 году. Нарушения были выявлены во время исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В связи с этим прокурор района потребовал через суд от администрации муниципального образования «Подлесный сельсовет» заменить аварийные сети. Иск был удовлетворен.

Суд обязал ответственных лиц заменить аварийный водопровод в поселке Усакла до конца октября текущего года. Работы на участке уже проводятся.

Георгий Портнов

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