В Кстове ребенку оторвало фалангу пальца при катании с горки

Двухлетний ребенок в Кстове получил травму во время катания с горки — ему оторвало фалангу пальца. Региональное СУ СК проводит проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Инцидент случился на площади Ленина. Оборудованием детской площадки занималось ООО «Авен-НН», с компанией заключили контракт осенью 2022 года по цене 3,5 млн руб. Сейчас детскую площадку огородили.

«Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в СУ СК.

Ранее такую же травму получил другой ребенок в парке «Швейцария» — в 2021 году девочке оторвало фалангу пальца. После этого горку демонтировали, а сотрудник завода-изготовителя был оштрафован.

Анастасия Еремина