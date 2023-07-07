Глава ДНР узнает, чем Прикамье может быть полезно Донбассу

Прибывшего в Пермь с визитом главу ДНР Дениса Пушилина познакомят с потенциалом Пермского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Сегодня у нас в гостях врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин,— написал глава региона.— Знакомим с регионом, рассказываем и показываем, чем можем быть полезны Донбассу. Жители ДНР всегда могут рассчитывать на друзей из Пермского края. Будем и дальше помогать развиваться новым регионам нашей страны».

Визит господина Пушилина в Прикамье займет один день. Помимо встречи с главой региона он примет участие в первом всероссийском форуме «Строим цифровой регион».