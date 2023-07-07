В Татарстане мужчину осудят за групповое изнасилование 25-летней давности

В Татарстане будут судить 46-летнего жителя Нижнекамска. Его обвиняют в групповом изнасиловании 21-летней девушки 25-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Инцидент произошел в августе 1998 года около одного из домов на улице Центральная в деревне Тойгузино. Мужчина вместе со знакомым совершил групповое изнасилование девушки.

Знакомого 46-летнего жителя Нижнекамска позже задержали и осудили. Самого обвиняемого же смогли установить лишь в этом году с помощью генетической экспертизы и взаимодействия следствия и полиции.

Вину мужчина не признал.

"Ъ-Казань"