Возбуждено дело из-за массового отравления шаурмой в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске

В Челябинской области по результатам доследственной проверки по факту вспышки инфекционного заболевания среди посетителей кафе «Хорошее место» в Магнитогорске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина доклад по ситуации представлен в центральный аппарат ведомства, сообщает региональное управление СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований должностных лиц.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о вспышке кишечной инфекции в Магнитогорске стало известно 5 июля. По данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 19 заболевших, в том числе трое детей. По данным минздрава региона в больницу попали 25 посетителей кафе. Все они ели шаурму с курицей в кафе «Хорошее место». У семи пациентов, а также в пробах готовой и сырой продукции обнаружены возбудители сальмонеллеза. Заведение не работает с 5 июля.

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