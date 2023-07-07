Дело экс-начальника УФССП Прикамья дошло до краевого суда

В Пермский краевой суд поступило уголовное дело в отношении бывшего главного пристава Прикамья Игоря Кожевникова. Как сообщает телеграм-канал суда, с приговором первой инстанции не согласны подсудимый с адвокатом, а также гособвинение. Жалобы будет рассматривать судья Ирина Шестакова. Дата судебного заседания пока не определена.

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31 мая текущего года Пермский районный суд признал господина Кожевникова виновным в 40 коррупционных преступлениях. Среди них 38 взяток, организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в 2017–2018 годах Кожевников получал взятки от 11 тыс. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП. Сам господин Кожевников вину категорически отрицает, настаивая, что его оговорили бывшие подчиненные, которые и организовали незаконную схему.