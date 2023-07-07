В Башкирии количество банковских карт за год выросло на 20%

За первый квартал текущего года в Башкирии выдано более 250 тыс. банковских карт. К началу апреля их число достигло 9,8 млн штук — на 20% больше, чем на 1 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе отделения - Национального банка по республике Банка России.

Около 80% от общего количества карточных операций жители региона используют для оплаты товаров и услуг, в 19% случаев – это денежные переводы, 2% — снятие наличных средств. Число безналичных платежей за год выросло на 11%, а количество транзакций по снятию денег, наоборот, снизилось на 11%.

В целом за первый квартал в Башкирии совершено 423 млн транзакций с использованием банковских карт. Сумма операций составила более 725 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года транзакций стало больше на 8%, а их объем увеличился на 4%.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте